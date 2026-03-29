Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 марта
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по стране составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
— доллар: покупка 480,03 тенге, продажа 486,94 тенге;
— евро: покупка 553,00 тенге, продажа 562,97 тенге;
— рубль: покупка 5,80 тенге, продажа 6,20 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 482,96 тенге, продажа 485,17 тенге;
— евро: покупка 555,85 тенге, продажа 560,99 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,84 — 6,00 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 483,98 тенге, продажа 486,00 тенге;
— евро: покупка 554,92 тенге, продажа 560,35 тенге;
— рубль: покупка 5,89 тенге, продажа 5,95 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,53 тенге, 1 евро 555,4 тенге, 1 рубль 5,92 тенге.
По итогам дневных торгов 27 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,53 тенге, поднявшись на 0,63 тенге.