    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 28 Март 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 марта

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Курс доллара
    Фото: freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс по Казахстану составляет следующие показатели.

    В обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 479,97 тенге, продажа 486,94 тенге;
    • евро: покупка 553,00 тенге, продажа 563,00 тенге;
    • рубль: покупка 5,80 тенге, продажа 6,20 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 482,90 тенге, продажа 485,14 тенге;
    • евро: покупка 555,50 тенге, продажа 560,80 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 5,83 — 5,99 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 483,74 тенге, продажа 485,78 тенге;
    • евро: покупка 555,10 тенге, продажа 560,22 тенге;
    • рубль: покупка 5,88 тенге, продажа 5,96 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,53 тенге, 1 евро 555,4 тенге, 1 рубль 5,92 тенге.

    По итогам дневных торгов 27 марта средневзвешенный курс доллара составил 482,53 тенге, поднявшись на 0,63 тенге.

    Еламан Турысбеков
