09:11, 27 Март 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 марта
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 479,00 тенге, продажа 485,97 тенге;
- евро: покупка 553,01 тенге, продажа 563,00 тенге;
- рубль: покупка 5,61 тенге, продажа 6,01 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 481,74 тенге, продажа 483,86 тенге;
- евро: покупка 555,25 тенге, продажа 560,81 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,81 — 6,00 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 482,46 тенге, продажа 484,48 тенге;
- евро: покупка 554,89 тенге, продажа 560,36 тенге;
- рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 5,95 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 481,83 тенге, 1 евро 556,8 тенге, 1 рубль 5,85 тенге.
По итогам дневных торгов 26 марта средневзвешенный курс доллара составил 481,83 тенге, снизившись на 0,05 тенге.