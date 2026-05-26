Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 468,02 тенге, продажа 474,91 тенге;
— евро: покупка 543,98 тенге, продажа 553,95 тенге;
— рубль: покупка 6,20 тенге, продажа 6,50 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 471,05 тенге, продажа 473,16 тенге;
— евро: покупка 547,46 тенге, продажа 552,34 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,34 — 6,46 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 472,42 тенге, продажа 474,42 тенге;
— евро: покупка 546,42 тенге, продажа 550,83 тенге;
— рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,45 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 472,48 тенге, 1 евро 550,06 тенге, 1 рубль 6,59 тенге.
По итогам дневных торгов 25 мая средневзвешенный курс доллара составил 472,48 тенге, поднявшись на 1,42 тенге.