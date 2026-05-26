    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 мая

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    — доллар: покупка 468,02 тенге, продажа 474,91 тенге;
    — евро: покупка 543,98 тенге, продажа 553,95 тенге;
    — рубль: покупка 6,20 тенге, продажа 6,50 тенге.

    В обменниках Алматы:

    — доллар: покупка 471,05 тенге, продажа 473,16 тенге;
    — евро: покупка 547,46 тенге, продажа 552,34 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,34 — 6,46 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар: покупка 472,42 тенге, продажа 474,42 тенге;
    — евро: покупка 546,42 тенге, продажа 550,83 тенге;
    — рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,45 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 472,48 тенге, 1 евро 550,06 тенге, 1 рубль 6,59 тенге.

    По итогам дневных торгов 25 мая средневзвешенный курс доллара составил 472,48 тенге, поднявшись на 1,42 тенге.

    Еламан Турысбеков
