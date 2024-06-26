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    09:44, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 июня

    курс валют
    Фото: Pexels

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 466,34 тенге, продажи - 468,76 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 463,98 тенге, продают по 468,99 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 498,89 тенге, продают по 503,47 тенге. В Астане средний курс покупки - 497,99 тенге, продажи - 504 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,11 тенге, продают по 5,30 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,00 тенге, продают по 5,30 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 467,29 тенге, 1 евро – 501,03 тенге, 1 рубль – 5,35 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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