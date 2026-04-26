    09:05, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 апреля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    - доллар: покупка 459,90 тенге, продажа 466,81 тенге;
    - евро: покупка 538,00 тенге, продажа 547,98 тенге;
    - рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6,15 тенге.

    В обменниках Алматы:

    - доллар: покупка 462,94 тенге, продажа 465,13 тенге;
    - евро: покупка 542,65 тенге, продажа 548,09 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,01 - 6,12 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар: покупка 464,74 тенге, продажа 465,76 тенге;
    - евро: покупка 542,67 тенге, продажа 546,76 тенге;
    - рубль: покупка 6,06 тенге, продажа 6,13 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 464,86, тенге, 1 евро 544,03 тенге, 1 рубль 6,14 тенге.

    По итогам дневных торгов 24 апреля средневзвешенный курс доллара составил 464,86 тенге, поднявшись на 1,71 тенге. 

    Еламан Турысбеков
