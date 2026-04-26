Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 апреля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 459,90 тенге, продажа 466,81 тенге;
- евро: покупка 538,00 тенге, продажа 547,98 тенге;
- рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6,15 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 462,94 тенге, продажа 465,13 тенге;
- евро: покупка 542,65 тенге, продажа 548,09 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,01 - 6,12 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 464,74 тенге, продажа 465,76 тенге;
- евро: покупка 542,67 тенге, продажа 546,76 тенге;
- рубль: покупка 6,06 тенге, продажа 6,13 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 464,86, тенге, 1 евро 544,03 тенге, 1 рубль 6,14 тенге.
По итогам дневных торгов 24 апреля средневзвешенный курс доллара составил 464,86 тенге, поднявшись на 1,71 тенге.