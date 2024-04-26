Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 444,24 тенге, продажи - 445,92 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,00 тенге, продают по 448,89 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 475,53 тенге, продают по 479,26 тенге. В Астане средний курс покупки - 473,98 тенге, продажи - 479,98 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,74 тенге, продают по 4,82 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,71 тенге, продают по 4,82 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 444,22 тенге, 1 евро – 476,38 тенге, 1 рубль – 4,82 тенге.