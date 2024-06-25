Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 464,94 тенге, продажи - 467,23 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 462,00 тенге, продают по 467,01 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 499,31 тенге, продают по 503,32 тенге. В Астане средний курс покупки - 496,44 тенге, продажи - 502,48 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,09 тенге, продают по 5,23 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,05 тенге, продают по 5,35 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 465,28 тенге, 1 евро – 499,2 тенге, 1 рубль – 5,33 тенге.