телерадиокомплекс президента РК
    08:35, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 апреля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    - доллар: покупка 459,99 тенге, продажа 466,99 тенге;
    - евро: покупка 538,00 тенге, продажа 548,00 тенге;
    - рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6,15 тенге.

    В обменниках Алматы:

    - доллар: покупка 463,43 тенге, продажа 465,75 тенге;
    - евро: покупка 542,53 тенге, продажа 547,86 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,02 - 6,14 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар: покупка 464,43 тенге, продажа 466,46 тенге;
    - евро: покупка 542,14 тенге, продажа 546,43 тенге;
    - рубль: покупка 6,06 тенге, продажа 6,13 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 464,86, тенге, 1 евро 544,03 тенге, 1 рубль 6,14 тенге.

    По итогам дневных торгов 24 апреля средневзвешенный курс доллара составил 464,86 тенге, поднявшись на 1,71 тенге. 

    Еламан Турысбеков
