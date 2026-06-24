Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 483,00 тенге, продажа 489,97 тенге;
- евро: покупка 553,04 тенге, продажа 563,01 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,17 - 6,47 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 486,21 тенге, продажа 488,12 тенге;
- евро: покупка 554,67 тенге, продажа 560,08 тенге;
- рубль: покупка 6,22 тенге, продажа 6,36 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 486,79 тенге, продажа 488,79 тенге;
- евро: покупка 554,46 тенге, продажа 560,43 тенге;
- рубль: покупка 6,24 тенге, продажа 6,34 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 486,19 тенге, 1 евро 554,26 тенге, 1 рубль 6,51 тенге.
По итогам дневных торгов 23 июня средневзвешенный курс доллара составил 486,19 тенге, снизившись на 0,8 тенге.