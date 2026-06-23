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    Курс доллара остался на прежнем уровне по итогам торгов

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 486,19 тенге, снизившись на 0,8 тенге. Официальный курс Национального банка на 23 июня установлен на уровне 487,01 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 483,00 тенге, продают по 490,00 тенге. Евро можно приобрести по 553,00 тенге, а продать по 563,00 тенге. Рубль покупают по 6,17 продают по 6,47 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 486,52 тенге, продают по 488,42 тенге. Евро торгуется в диапазоне 555,31 — 560,65 тенге, а рубль: 6,24 — 6,38 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 486,77 тенге, а продают по 488,75 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 554,79 — 560,82 тенге, а рубль в районе 6,24 — 6,34 тенге.

    По итогам дневных торгов 22 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,01 тенге, снизившись на 1,17 тенге.

    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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