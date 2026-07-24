Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 465,97 теңге, продажа 472,80 теңге;
- евро: покупка 529,96 теңге, продажа 539,92 теңге;
- рубль: покупка 5,50 теңге, продажа 5,99 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 468,80 теңге, продажа 471,27 теңге;
- евро: покупка 533,85 теңге, продажа 539,38 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,65 - 5,79 теңге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 468,96 теңге, продажа 471,15 теңге;
- евро: покупка 533,00 теңге, продажа 538,04 теңге;
- рубль: покупка 5,66 теңге, продажа 5,73 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 465,74 теңге, 1 евро 531,08 теңге, 1 рубль 5,92 теңге.
По итогам дневных торгов 23 июля средневзвешенный курс доллара составил 465,74 теңге, снизившись на 1,87 теңге.