Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 484,11 тенге, продажа 490,80 тенге;
- евро: покупка 558,05 тенге, продажа 567,80 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,25 - 6,54 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 488,34 тенге, продажа 490,34 тенге;
- евро: покупка 559,65 тенге, продажа 564,95 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,48 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 488,03 тенге, продажа 490,09 тенге;
- евро: покупка 558,31 тенге, продажа 564,38 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,43 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 488,37 тенге, 1 евро 559,77 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.
По итогам дневных торгов 19 июня средневзвешенный курс доллара составил 488,37 тенге, поднявшись на 0,64 тенге.