Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июля

В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента обновились курсы основных иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны средний курс составляет:

— доллар — покупка 467,95 тенге, продажа 474,95 тенге;

— евро — покупка 535 тенге, продажа 545 тенге;

— российский рубль — покупка 5,72 тенге, продажа 5,92 тенге.

В Алматы обменные пункты предлагают следующие курсы:

— доллар — покупка 471,2 тенге, продажа 473,55 тенге;

— евро — покупка 537,61 тенге, продажа 543,03 тенге;

— российский рубль — покупка 5,67 тенге, продажа 5,81 тенге.

В Шымкенте средний курс выглядит следующим образом:

— доллар — покупка 471,11 тенге, продажа 473,26 тенге;

— евро — покупка 536,98 тенге, продажа 542,22 тенге;

— российский рубль — покупка 5,66 тенге, продажа 5,74 тенге.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 18 июля составляет: доллар — 469.83 тенге, евро — 536.83 тенге, рубль — 5,97 тенге.

Ранее, по итогам дневных торгов 17 июля средневзвешенный курс доллара составил 469,83 тенге, снизившись на 2,24 тенге.

Официальный курс Национального банка на днем ранее был установлен на уровне 472,34 тенге.