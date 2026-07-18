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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июля

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента обновились курсы основных иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны средний курс составляет: 

    — доллар — покупка 467,95 тенге, продажа 474,95 тенге; 

    — евро — покупка 535 тенге, продажа 545 тенге; 

    — российский рубль — покупка 5,72 тенге, продажа 5,92 тенге.

    В Алматы обменные пункты предлагают следующие курсы: 

    — доллар — покупка 471,2 тенге, продажа 473,55 тенге; 

    — евро — покупка 537,61 тенге, продажа 543,03 тенге; 

    — российский рубль — покупка 5,67 тенге, продажа 5,81 тенге.

    В Шымкенте средний курс выглядит следующим образом: 

    — доллар — покупка 471,11 тенге, продажа 473,26 тенге; 

    — евро — покупка 536,98 тенге, продажа 542,22 тенге; 

    — российский рубль — покупка 5,66 тенге, продажа 5,74 тенге.

    Официальный курс Национального банка Казахстана на 18 июля составляет: доллар — 469.83 тенге, евро — 536.83 тенге, рубль — 5,97 тенге.

    Ранее, по итогам дневных торгов 17 июля средневзвешенный курс доллара составил 469,83 тенге, снизившись на 2,24 тенге.

    Официальный курс Национального банка на днем ранее был установлен на уровне 472,34 тенге.

     

    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор