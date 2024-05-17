Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 443,16 тенге, продажи - 444,80 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,82 тенге, продают по 445,81 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 480,13 тенге, продают по 483,95 тенге. В Астане средний курс покупки - 478,82 тенге, продажи - 484,87 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,81 тенге, продают по 4,89 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,79 тенге, продают по 4,90 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 441,58 тенге, 1 евро – 480,00 тенге, 1 рубль – 4,86 тенге.