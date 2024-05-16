Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 440,84 тенге, продажи - 442,51 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,00 тенге, продают по 444,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 477,92 тенге, продают по 481,28 тенге. В Астане средний курс покупки - 476,94 тенге, продажи - 483,03 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,79 тенге, продают по 4,86 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,76 тенге, продают по 4,87 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 441,49 тенге, 1 евро – 477,78 тенге, 1 рубль – 4,84 тенге.