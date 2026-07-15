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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 июля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июля
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    - доллар: покупка 467,94 тенге, продажа 474,86 тенге;
    - евро: покупка 532,87 тенге, продажа 542,87 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 5,65 - 5,95 тенге.

    В обменниках Алматы:

    - доллар: покупка 469,16 тенге, продажа 471,98 тенге;
    - евро: покупка 534,29 тенге, продажа 540,26 тенге;
    - рубль: покупка 5,74 тенге, продажа 5,89 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар: покупка 469,43 тенге, продажа 471,52 тенге;
    - евро: покупка 533,32 тенге, продажа 539,32 тенге;
    - рубль: покупка 5,76 тенге, продажа 5,83 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 568,88 тенге, 1 евро 534,1 тенге, 1 рубль 6,04 тенге.

    По итогам дневных торгов 14 июля средневзвешенный курс доллара составил 468,88 тенге, снизившись на 7,45 тенге.

    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор