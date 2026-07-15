Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 467,94 тенге, продажа 474,86 тенге;
- евро: покупка 532,87 тенге, продажа 542,87 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,65 - 5,95 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 469,16 тенге, продажа 471,98 тенге;
- евро: покупка 534,29 тенге, продажа 540,26 тенге;
- рубль: покупка 5,74 тенге, продажа 5,89 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 469,43 тенге, продажа 471,52 тенге;
- евро: покупка 533,32 тенге, продажа 539,32 тенге;
- рубль: покупка 5,76 тенге, продажа 5,83 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 568,88 тенге, 1 евро 534,1 тенге, 1 рубль 6,04 тенге.
По итогам дневных торгов 14 июля средневзвешенный курс доллара составил 468,88 тенге, снизившись на 7,45 тенге.