Доллар резко упал по итогам дневных торгов

По итогам дневных торгов 14 июля средневзвешенный курс доллара составил 468,88 тенге, снизившись на -7,45 тенге. Официальный курс Национального банка на 14 июля установлен на уровне 477,11 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 468,03 тенге, продают по 475,03 тенге. Евро покупают по 533,03 тенге, а продать по 543,03 тенге, а рубль: 5,65 — 5,95 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 468,92 тенге, продают по 471,99 тенге. Евро торгуется в диапазоне 534,46 — 540,42 тенге, а рубль: 5,74 — 5,82 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 469,34 тенге, а продают по 471 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 533,32 — 539,43 тенге, а рубль в районе 5,76 — 5,84 тенге.

По итогам дневных торгов 13 июля средневзвешенный курс доллара составил 477,11 тенге, поднявшись на 8,94 тенге.