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    09:44, 14 Май 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 мая

    курс валют
    Фото: freepik.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,49 тенге, продажи - 443,10 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 439,01 тенге, продают по 444,00 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 475,57 тенге, продают по 479,26 тенге. В Астане средний курс покупки - 473,61 тенге, продажи - 479,70 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,77 тенге, продают по 4,86 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,74 тенге, продают по 4,84 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 440,92 тенге, 1 евро – 475,36 тенге, 1 рубль – 4,82 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Регионы Астана Алматы Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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