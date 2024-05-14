Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,49 тенге, продажи - 443,10 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 439,01 тенге, продают по 444,00 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 475,57 тенге, продают по 479,26 тенге. В Астане средний курс покупки - 473,61 тенге, продажи - 479,70 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,77 тенге, продают по 4,86 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,74 тенге, продают по 4,84 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 440,92 тенге, 1 евро – 475,36 тенге, 1 рубль – 4,82 тенге.