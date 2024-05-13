Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 440,74 тенге, продажи - 442,44 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 439,00 тенге, продают по 443,96 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 473,54 тенге, продают по 477,40 тенге. В Астане средний курс покупки - 472,01 тенге, продажи - 478,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,71 тенге, продают по 4,80 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,69 тенге, продают по 4,80 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 439,40 тенге, 1 евро – 473,54 тенге, 1 рубль – 4,76 тенге.