Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июля

По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны – Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

— доллар: покупка 470,03 тенге, продажа 477,03 тенге;

— евро: покупка 536,87 тенге, продажа 546,87 тенге;

— рубль: покупка 5,74 тенге, продажа 6,05 тенге.

В обменниках Алматы:

— доллар: покупка 471,77 тенге, продажа 474,94 тенге;

— евро: покупка 541,14 тенге, продажа 546,97 тенге;

— рубль торгуется в диапазоне 5,77 — 5,92 тенге.

В Шымкенте:

— доллар: покупка 473,85 тенге, продажа 476,28 тенге;

— евро: покупка 538,83 тенге, продажа 546,13 тенге;

— рубль: покупка 5,79 тенге, продажа 5,86 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 464,71 тенге, 1 евро 531,26 тенге, 1 рубль 6,05 тенге.

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал возможность роста курса доллара. По его словам, исходя из простого экономического и рыночного анализа, курс доллара сильно меняться не будет.