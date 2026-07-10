Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 464,99 тенге, продажа 471,93 тенге;
— евро: покупка 532,03 тенге, продажа 541,96 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,74 — 6,05 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 466,94 тенге, продажа 469,38 тенге;
— евро: покупка 532,56 тенге, продажа 545,41 тенге;
— рубль: покупка 5,79 тенге, продажа 5,93 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 467,31 тенге, продажа 469,33 тенге;
— евро: покупка 533,92 тенге, продажа 539,81 тенге;
— рубль: покупка 5,79 тенге, продажа 5,87 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 467,98 тенге, 1 евро 533,88 тенге, 1 рубль 6,14 тенге.
По итогам дневных торгов 9 июля средневзвешенный курс доллара составил 467,41 тенге, снизившись на 0,86 тенге.