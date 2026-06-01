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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 июня

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    - доллар: покупка 483,14 тенге, продажа 489,93 тенге;
    - евро: покупка 561,05 тенге, продажа 570,98 тенге;
    - рубль: покупка 6,53 тенге, продажа 6,83 тенге.

    В обменниках Алматы:

    - доллар: покупка 486,39 тенге, продажа 489,43 тенге;
    - евро: покупка 566,60 тенге, продажа 572,01 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,53 - 6,67 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар: покупка 488,70 тенге, продажа 490,77 тенге;
    - евро: покупка 564,73 тенге, продажа 571,40 тенге;
    - рубль: покупка 6,59 тенге, продажа 6,66 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 485,95 тенге, 1 евро 565,74 тенге, 1 рубль 6,83 тенге.

    По итогам дневных торгов 29 мая средневзвешенный курс доллара составил 485,95 тенге, поднявшись на 0,51 тенге.

    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор