Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 483,14 тенге, продажа 489,93 тенге;
- евро: покупка 561,05 тенге, продажа 570,98 тенге;
- рубль: покупка 6,53 тенге, продажа 6,83 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 486,39 тенге, продажа 489,43 тенге;
- евро: покупка 566,60 тенге, продажа 572,01 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,53 - 6,67 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 488,70 тенге, продажа 490,77 тенге;
- евро: покупка 564,73 тенге, продажа 571,40 тенге;
- рубль: покупка 6,59 тенге, продажа 6,66 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 485,95 тенге, 1 евро 565,74 тенге, 1 рубль 6,83 тенге.
По итогам дневных торгов 29 мая средневзвешенный курс доллара составил 485,95 тенге, поднявшись на 0,51 тенге.