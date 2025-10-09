РУ
    09:05, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 541,52 тенге, продажа 543,90 тенге;
    — евро: покупка 627,68 тенге, продажа 632,98 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,51 — 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 538,71 тенге, продают по 544,71 тенге;
    — евро: покупка 625,72 тенге, продажа 633,72 тенге;
    — рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 539,88 тенге, продают по 542,87 тенге;
    — евро: покупка 627,40 тенге, продажа 633,40 тенге;
    — рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,61 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 540,06 тенге, 1 евро 628,25 тенге, 1 рубль 6,61 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 октября средневзвешенный курс доллара составил 540,06 тенге, снизившись на 1,39 тенге. 

