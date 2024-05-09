Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,77 тенге, продажи - 443,55 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 439,03 тенге, продают по 443,99 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 473,10 тенге, продают по 476,75 тенге. В Астане средний курс покупки - 472,01 тенге, продажи - 477,99 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,74 тенге, продают по 4,82 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,73 тенге, продают по 4,83 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 439,43 тенге, 1 евро – 473,31 тенге, 1 рубль – 4,82 тенге.