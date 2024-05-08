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    12:47, 08 Май 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 мая

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 мая
    Фото: freepik.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,09 тенге, продажи — 443,96 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 438,05 тенге, продают по 443,00 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 473,15 тенге, продают по 476,77 тенге. В Астане средний курс покупки — 472,02 тенге, продажи — 478,00 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,75 тенге, продают по 4,84 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,73 тенге, продают по 4,84 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 439,43 тенге, 1 евро — 473,31 тенге, 1 рубль — 4,82 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Астана Алматы Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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