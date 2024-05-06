Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,76 тенге, продажи - 443,46 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,01 тенге, продают по 444,97 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 474,63 тенге, продают по 478,39 тенге. В Астане средний курс покупки - 472,98 тенге, продажи - 478,96 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,70 тенге, продают по 4,79 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,69 тенге, продают по 4,82 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 441,66 тенге, 1 евро – 475,14 тенге, 1 рубль – 4,86 тенге.