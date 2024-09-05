Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 сентября

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 483,19 тенге, продажи — 484,77 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 480,99 тенге, продают по 485,84 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 532,92 тенге, продают по 536,79 тенге. В Астане средний курс покупки — 530,98 тенге, продажи — 536,93 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,28 тенге, продают по 5,39 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,25 тенге, продают по 5,39 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 483,57 тенге, 1 евро — 534,49 тенге, 1 рубль — 5,41 тенге.