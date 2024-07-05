Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 474,70 тенге, продажи - 476,60 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 471,02 тенге, продают по 476,02 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 511,74 тенге, продают по 515,88 тенге. В Астане средний курс покупки - 509,95 тенге, продажи - 516,00 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,29 тенге, продают по 5,40 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,25 тенге, продают по 5,45 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 475,39 тенге, 1 евро – 513,37 тенге, 1 рубль – 5,4 тенге.