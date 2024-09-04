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    10:20, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 сентября

    доллар
    Фото: pixabay

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 483,27 тенге, продажи - 484,94 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 480,01 тенге, продают по 485,00 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 532,14 тенге, продают по 536,01 тенге. В Астане средний курс покупки - 530,00 тенге, продажи - 536,03 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,31 тенге, продают по 5,43 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,32 тенге, продают по 5,42 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,74 тенге, 1 евро – 532,7 тенге, 1 рубль – 5,44 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Доллар Тенге Астана Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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