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    09:52, 04 Май 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 мая

    курс валют
    Фото: Kazinform

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 444,36 тенге, продажи — 446,00 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 442,01 тенге, продают по 446,97 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 476,60 тенге, продают по 480,39 тенге. В Астане средний курс покупки — 473,94 тенге, продажи — 479,92 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,74 тенге, продают по 4,82 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,72 тенге, продают по 4,85 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 444,14 тенге, 1 евро — 477,05 тенге, 1 рубль — 4,85 тенге.

    Теги:
    Астана Обменники Алматы Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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