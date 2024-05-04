Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 444,36 тенге, продажи — 446,00 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 442,01 тенге, продают по 446,97 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 476,60 тенге, продают по 480,39 тенге. В Астане средний курс покупки — 473,94 тенге, продажи — 479,92 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,74 тенге, продают по 4,82 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,72 тенге, продают по 4,85 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 444,14 тенге, 1 евро — 477,05 тенге, 1 рубль — 4,85 тенге.