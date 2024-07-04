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    09:55, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июля

    курс валют
    Фото: Pexels

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 474,07 тенге, продажи — 476,35 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 469,92 тенге, продают по 474,94 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 508,76 тенге, продают по 512,72 тенге. В Астане средний курс покупки — 504,01 тенге, продажи — 510,06 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,25 тенге, продают по 5,37 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,19 тенге, продают по 5,40 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 472,57 тенге, 1 евро — 508,34 тенге, 1 рубль — 5,4 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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