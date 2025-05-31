Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,40 тенге, продажа 512,55 тенге;
- евро: покупка 578,10 тенге, продажа 582,61 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,35 - 6,49 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,42 тенге, продают по 514,38 тенге;
- евро: покупка 576,45 тенге, продажа 583,53 тенге;
- рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,53 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 509,13 тенге, продают по 512,21 тенге;
- евро: покупка 576,43 тенге, продажа 580,96 тенге;
- рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,43 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,81 тенге, 1 евро 578,59 тенге, 1 рубль 6,51 тенге.
По итогам дневных торгов 30 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,81 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.