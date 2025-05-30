Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 509,24 тенге, продажа 511,39 тенге;
- евро: покупка 574,24 тенге, продажа 579,18 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,34 - 6,47 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 507,48 тенге, продают по 513,49 тенге;
- евро: покупка 570,03 тенге, продажа 580,02 тенге;
- рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,52 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 509,10 тенге, продают по 512,10 тенге;
- евро: покупка 573,91 тенге, продажа 578,48 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,26 тенге, 1 евро 574,75 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.
По итогам дневных торгов 29 мая средневзвешенный курс доллара составил 509,26 тенге, снизившись на 3,17 тенге.