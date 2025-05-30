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    09:06, 30 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге, доллары, евро, рубль, курс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 509,24 тенге, продажа 511,39 тенге;

    - евро: покупка 574,24 тенге, продажа 579,18 тенге;

    - рубль торгуется в диапазоне 6,34 - 6,47 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 507,48 тенге, продают по 513,49 тенге;

    - евро: покупка 570,03 тенге, продажа 580,02 тенге;

    - рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,52 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 509,10 тенге, продают по 512,10 тенге;

    - евро: покупка 573,91 тенге, продажа 578,48 тенге;

    - рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,26 тенге, 1 евро 574,75 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.

    По итогам дневных торгов 29 мая средневзвешенный курс доллара составил 509,26 тенге, снизившись на 3,17 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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