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    10:14, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 апреля

    доллар
    Фото: pexels.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,73 тенге, продажи - 443,36 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,01 тенге, продают по 444,96 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 473,11 тенге, продают по 476,85 тенге. В Астане средний курс покупки - 471,00 тенге, продажи - 476,96 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,70 тенге, продают по 4,78 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,67 тенге, продают по 4,77 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 441,44 тенге, 1 евро – 473,05 тенге, 1 рубль – 4,75 тенге.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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