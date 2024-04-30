Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,73 тенге, продажи - 443,36 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,01 тенге, продают по 444,96 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 473,11 тенге, продают по 476,85 тенге. В Астане средний курс покупки - 471,00 тенге, продажи - 476,96 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,70 тенге, продают по 4,78 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,67 тенге, продают по 4,77 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 441,44 тенге, 1 евро – 473,05 тенге, 1 рубль – 4,75 тенге.