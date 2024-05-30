Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 443,70 тенге, продажи - 445,23 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 441,00 тенге, продают по 445,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 479,62 тенге, продают по 483,39 тенге. В Астане средний курс покупки - 478,02 тенге, продажи - 484,05 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,91 тенге, продают по 4,99 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,87 тенге, продают по 5,00 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 442,85 тенге, 1 евро – 480,32 тенге, 1 рубль – 4,94 тенге.