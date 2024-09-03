Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 сентября

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 482,35 тенге, продажи — 484,15 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 479,97 тенге, продают по 484,98 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 532,88 тенге, продают по 536,75 тенге. В Астане средний курс покупки — 530,00 тенге, продажи — 536,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,22 тенге, продают по 5,33 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,23 тенге, продают по 5,37 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,53 тенге, 1 евро — 533,77 тенге, 1 рубль — 5,41 тенге.