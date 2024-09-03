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    10:01, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 сентября

    доллар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 482,35 тенге, продажи — 484,15 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 479,97 тенге, продают по 484,98 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 532,88 тенге, продают по 536,75 тенге. В Астане средний курс покупки — 530,00 тенге, продажи — 536,02 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,22 тенге, продают по 5,33 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,23 тенге, продают по 5,37 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 482,53 тенге, 1 евро — 533,77 тенге, 1 рубль — 5,41 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Астана Обменники Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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