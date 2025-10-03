Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 547,27 тенге, продажа — 549,16 тенге;
— евро: покупка — 642,06 тенге, продажа — 644,31 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,61 — 6,73 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 545,78 тенге, продают по 551,71 тенге;
— евро: покупка — 637,68 тенге, продажа — 645,74 тенге;
— рубль: покупка — 6,66 тенге, продажа — 6,82 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 546,46 тенге, продают по 549,46 тенге;
— евро: покупка — 639,15 тенге, продажа — 644,56 тенге;
— рубль: покупка — 6,64 тенге, продажа — 6,72 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 546,96 тенге, 1 евро — 642,73 тенге, 1 рубль — 6,7 тенге.
По итогам дневных торгов 2 октября средневзвешенный курс доллара составил 546,96 тенге, снизившись на 1,95 тенге.