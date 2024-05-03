Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,84 тенге, продажи - 444,49 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 441,02 тенге, продают по 446,01 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 474,54 тенге, продают по 478,32 тенге. В Астане средний курс покупки - 471,98 тенге, продажи - 477,97 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,71 тенге, продают по 4,80 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,70 тенге, продают по 4,80 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 443,37 тенге, 1 евро – 474,49 тенге, 1 рубль – 4,83 тенге.