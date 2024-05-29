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    09:26, 29 Май 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 мая

    KASEда доллар курси кўтарилди
    Фото: Kazinform
    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 441,82 тенге, продажи - 443,23 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 439,05 тенге, продают по 444,01 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 480,09 тенге, продают по 483,85 тенге. В Астане средний курс покупки - 477,02 тенге, продажи - 483,03 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,94 тенге, продают по 5,01 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,93 тенге, продают по 5,04 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 441,59 тенге, 1 евро – 480,27 тенге, 1 рубль – 4,99 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Астана Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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