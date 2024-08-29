Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 августа

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 480,66 тенге, продажи — 482,59 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,98 тенге, продают по 483,00 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 533,94 тенге, продают по 538,38 тенге. В Астане средний курс покупки — 533 тенге, продажи — 538,03 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,15 тенге, продают по 5,26 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,16 тенге, продают по 5,27 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 481,22 тенге, 1 евро — 535,36 тенге, 1 рубль — 5,27 тенге.