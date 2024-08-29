РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:17, 29 Август 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 августа

    Деньги Ақша доллары
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 480,66 тенге, продажи — 482,59 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,98 тенге, продают по 483,00 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 533,94 тенге, продают по 538,38 тенге. В Астане средний курс покупки — 533 тенге, продажи — 538,03 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,15 тенге, продают по 5,26 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,16 тенге, продают по 5,27 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 481,22 тенге, 1 евро — 535,36 тенге, 1 рубль — 5,27 тенге.

    Теги:
    Валюта Регионы Казахстана Тенге Регионы Астана Алматы Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    telegram