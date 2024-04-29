Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 443,77 тенге, продажи - 445,43 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 441,98 тенге, продают по 446,92 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 475,07 тенге, продают по 478,75 тенге. В Астане средний курс покупки - 473,98 тенге, продажи - 479,96 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,75 тенге, продают по 4,84 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,71 тенге, продают по 4,82 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 443,35 тенге, 1 евро – 475,54 тенге, 1 рубль – 4,82 тенге.