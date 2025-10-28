РУ
    08:55, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 538,98 тенге, продажа 541,03 тенге;
    • евро: покупка 623,89 тенге, продажа 627,72 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,58 — 6,70 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 536,61 тенге, продают по 542,36 тенге;
    • евро: покупка 621,51 тенге, продажа 629,52 тенге;
    • рубль: покупка 6,62 тенге, продажа 6,78 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 538,40 тенге, продают по 540,44 тенге;
    • евро: покупка 623,67 тенге, продажа 628,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,58 тенге, продажа 6,66 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 538,13 тенге, 1 евро 624,88 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.

    По итогам дневных торгов 24 октября средневзвешенный курс доллара составил 538,13 тенге, поднявшись на 0,01 тенге. 

