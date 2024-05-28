Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,20 тенге, продажи - 443,68 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 439,20 тенге, продают по 444,17 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 479,57 тенге, продают по 483,39 тенге. В Астане средний курс покупки - 477,22 тенге, продажи - 483,19 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,91 тенге, продают по 4,99 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,89 тенге, продают по 5,02 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 442,84 тенге, 1 евро – 480,97 тенге, 1 рубль – 5 тенге.