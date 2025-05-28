Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 512,0 тенге, продажа 514,14 тенге;
- евро: покупка 579,24 тенге, продажа 584,22 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,29 - 6,41 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 509,74 тенге, продают по 515,74 тенге;
- евро: покупка 579,51 тенге, продажа 586,62 тенге;
- рубль: покупка 6,33 тенге, продажа 6,49 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 512,02 тенге, продают по 515,02 тенге;
- евро: покупка 580,23 тенге, продажа 584,59 тенге;
- рубль: покупка 6,28 тенге, продажа 6,34 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,16 тенге, 1 евро 580,94 тенге, 1 рубль 6,39 тенге.
По итогам дневных торгов 27 мая средневзвешенный курс доллара составил 512,16 тенге, поднявшись на 1,24 тенге.