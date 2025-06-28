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    09:15, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар еуро
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,38 тенге, продажа 521,19 тенге;
    • евро: покупка 607,29 тенге, продажа 611,99 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,53 — 6,64 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 517,72 тенге, продают по 523,71 тенге;
    • евро: покупка 603,25 тенге, продажа 610,29 тенге;
    • рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 519,09 тенге, продают по 522,13 тенге;
    • евро: покупка 605,86 тенге, продажа 610,86 тенге;
    • рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,58 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,39 тенге, 1 евро 609,58 тенге, 1 рубль 6,63 тенге.

    По итогам дневных торгов 27 июня средневзвешенный курс доллара составил 520,39 тенге, поднявшись на 2,02 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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