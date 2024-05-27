РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:32, 27 Май 2024 | GMT +6

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 мая

    курс валют
    Фото: pixabay.com

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,99 тенге, продажи - 444,47 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,98 тенге, продают по 445,97 тенге.

    Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 480,07 тенге, продают по 483,81 тенге. В Астане средний курс покупки - 478,00 тенге, продажи - 483,97 тенге.

    Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,87 тенге, продают по 4,94 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,86 тенге, продают по 4,97 тенге.

    Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 443,16 тенге, 1 евро – 480,39 тенге, 1 рубль – 4,94 тенге.

    Теги:
    Рубль Нацбанк Казахстана Доллар Астана Алматы Курс валют Евро
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!