Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 442,99 тенге, продажи - 444,47 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 440,98 тенге, продают по 445,97 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 480,07 тенге, продают по 483,81 тенге. В Астане средний курс покупки - 478,00 тенге, продажи - 483,97 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,87 тенге, продают по 4,94 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,86 тенге, продают по 4,97 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 443,16 тенге, 1 евро – 480,39 тенге, 1 рубль – 4,94 тенге.