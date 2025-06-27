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    08:23, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 518,93 тенге, продажа 520,68 тенге;
    • евро: покупка 604,81 тенге, продажа 608,65 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,51 — 6,61 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 516,82 тенге, продают по 522,80 тенге;
    • евро: покупка 601,52 тенге, продажа 608,53 тенге;
    • рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,62 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 517,61 тенге, продают по 520,65 тенге;
    • евро: покупка 602,68 тенге, продажа 608,14 тенге;
    • рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,34 тенге, 1 евро 607,18 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 июня средневзвешенный курс доллара составил 518,34 тенге, снизившись на 0,22 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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