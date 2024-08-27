Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 августа

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 481,38 тенге, продажи - 483,78 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 479,95 тенге, продают по 483,99 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 536,64 тенге, продают по 541,34 тенге. В Астане средний курс покупки - 535,89 тенге, продажи - 540,98 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,19 тенге, продают по 5,28 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,16 тенге, продают по 5,27 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 483,65 тенге, 1 евро – 540,29 тенге, 1 рубль – 5,27 тенге.