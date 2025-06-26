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    09:03, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 518,15 тенге, продажа 520,11 тенге;
    • евро: покупка 601,29 тенге, продажа 605,49 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,61 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 516,69 тенге, продают по 522,72 тенге;
    • евро: покупка 597,32 тенге, продажа 604,49 тенге;
    • рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,62 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 518,10 тенге, продают по 521,10 тенге;
    • евро: покупка 599,30 тенге, продажа 604,17 тенге;
    • рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,57 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,50 тенге, 1 евро 601,62 тенге, 1 рубль 6,61 тенге.

    По итогам дневных торгов 25 июня средневзвешенный курс доллара составил 518,50 тенге, снизившись на 0,61 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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